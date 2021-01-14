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90 тысяч рублей украл у матери друга житель Дедовичей

Житель Дедовичского района украл у матери своего друга 90 тысяч рублей с карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Молодой человек взял у матери сотовый телефон и вместе со своим знакомым съездил в Псков. Друг незаметно взял телефон и перевел 90 тысяч рублей через приложение банка. Затем также скрытно вернул товарищу телефон.

Вскоре женщина обнаружила, что с ее карты 8 января произошло несанкционированное списание крупной денежной суммы. Она обратилась в полицию. Правоохранители установили подозреваемого, им оказался 18-летний житель Дедовичей. Молодой человек дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. При обыске у злоумышленника изъяли 30 тысяч рублей. Остальные похищенные деньги, по его словам, он успел потратить.

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