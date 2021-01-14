Михаил Ведерников: Мы достойно отработали все вызовы 2020 года

14:28, 14 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что регион достойно отработал все вызовы ушедшего года. Об этом глава региона заявил во время селекторного совещания с медиками региона 14 января.

«Внимания к жалобам пациентов должны быть в постоянном фокусе, - отметил Михаил Ведерников. – Отсутствие оперативной и предметной реакции перечеркивают всю остальную системную работу».

Также губернатор отметил, что от объема и качества вакцинации, а также от качества организованной работы зависят результаты борьбы с коронавирусом.

«Разработайте регламенты и доведите до людей, сотрудников, чтобы это было понятно», - призвал Михаил Ведерников.