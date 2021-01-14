Как в Пскове рассчитывают плату за горячее водоснабжение

14:56, 14 января 2021, ПАИ

Псковские тепловые сети рассказали, как проводится расчет платы за горячее водоснабжение. Сообщение опубликовано на странице организации в Instagram.

На основании Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (часть 9 статьи 32) тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных: с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. Порядок определяется основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.

В частности, компонент на холодную воду устанавливается в виде ценовой ставки (фактическое потребление холодной воды, которую необходимо нагреть, чтобы получить горячую воду); компонент на тепловую энергию - это составная часть тарифа на горячую воду, подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки на тепловую энергию (подогрев холодной воды - количество Гкал, чтобы нагреть 1 м3 холодной воды).

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления горячего водоснабжения с использованием закрытой системы ГВС, равен 0,068 Гкал/м3.

МП г. Пскова «ПТС» при расчетах за поставленную горячую воду применяет тарифы, утвержденные в соответствии с действующим законодательством.

Расчёт платы за коммунальные услуги по ГВС производится согласно показаниям установленных индивидуальных приборов учёта горячей воды, а если их нет – исходя из нормативов потребления ресурсов, утверждённых органами государственной власти субъектов РФ (часть 1 статьи 157 ЖК РФ).

Если показания индивидуальных приборов учета не были представлены, то плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления ресурса потребителем, определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения. По истечении предельного количества расчетных периодов плата за коммунальную услугу рассчитывается в соответствии с учётом нормативов потребления коммунальных услуг.

В случае возникновения вопросов можно позвонить по номеру ПТС: 8-8112-20-17-66 или отправить заявку по адресу: orn1@pts.pskov.ru.

«Надеемся, данная информация была для вас полезной. Спасибо за то, что вы с нами. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - отметили в МП г. Пскова «Псковские теплосети».