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Общество

Жителям Псковской области напомнили номера ЕДДС в районах

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области напоминает номера телефонов единой дежурно-диспетческой службы в муниципальных образованиях региона.

На странице комитета в Instagram отмечается, что с 14 января на территории Псковской области прогнозируется понижение температуры воздуха. В связи с этим нужно соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования.

В случае проблем с электроэнергией заявки необходимо отправлять по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии 8-800-220-0-220 и на портал светлаястрана.рф

Телефоны ЕДДС в муниципалитетах Псковской области:

Администрация г. Пскова - 8 (8112) 29-01-14, 29-01-15, 055

Администрация г. Великие Луки - 8 (81153)3-60-55, 3-63-74

Администрация Бежаницкого района - 8 (81141)2-21-18, 2-21-17

Администрация Великолукского района - 8 (81153)5-00-22

Администрация Гдовского района - 8 (81131)2-15-55

Администрация Дедовичского района - 8 (81136)9-36-94

Администрация Дновского района - 8 (81135)2-55-83

Администрация Красногородского района - 8 (81137)2-12-21

Администрация Куньинского района - 8 (81149)2-15-16

Администрация Локнянского района - 8 (81139)2-84-99, 2-21-96

Администрация Невельского района - 8 (81151)2-35-29, 2-14-82

Администрация Новоржевского района - 8 (81143)2-17-12

Администрация Новосокольнического района - 8 (81144)2-38-06

Администрация Опочецкого района - 8 (81138)2-43-44

Администрация Островского района - 8 (81152)3-10-48

Администрация Палкинского района - 8 (81145)2-14-72

Администрация Печорского района - 8 (81148)2-31-67, 2-16-12

Администрация Плюсского района - 8 (81133)2-13-55

Администрация Порховского района - 8 (81134)2-16-19

Администрация Псковского района - 8 (8112)29-31-13

Администрация Пустошкинского района - 8 (81142)2-24-20

Администрация Пушкиногорского района - 8 (81146)2-16-50

Администрация Пыталовского района - 8 (81147)2-33-63

Администрация Себежского района - 8 (81140)2-15-95

Администрация Стругокрасненского района - 8 (81132)5-17-00

Администрация Усвятского района - 8 (81150) 2-10-22

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