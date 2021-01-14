Жителям Псковской области напомнили номера ЕДДС в районах
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области напоминает номера телефонов единой дежурно-диспетческой службы в муниципальных образованиях региона.
На странице комитета в Instagram отмечается, что с 14 января на территории Псковской области прогнозируется понижение температуры воздуха. В связи с этим нужно соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования.
В случае проблем с электроэнергией заявки необходимо отправлять по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии 8-800-220-0-220 и на портал светлаястрана.рф.
Телефоны ЕДДС в муниципалитетах Псковской области:
Администрация г. Пскова - 8 (8112) 29-01-14, 29-01-15, 055
Администрация г. Великие Луки - 8 (81153)3-60-55, 3-63-74
Администрация Бежаницкого района - 8 (81141)2-21-18, 2-21-17
Администрация Великолукского района - 8 (81153)5-00-22
Администрация Гдовского района - 8 (81131)2-15-55
Администрация Дедовичского района - 8 (81136)9-36-94
Администрация Дновского района - 8 (81135)2-55-83
Администрация Красногородского района - 8 (81137)2-12-21
Администрация Куньинского района - 8 (81149)2-15-16
Администрация Локнянского района - 8 (81139)2-84-99, 2-21-96
Администрация Невельского района - 8 (81151)2-35-29, 2-14-82
Администрация Новоржевского района - 8 (81143)2-17-12
Администрация Новосокольнического района - 8 (81144)2-38-06
Администрация Опочецкого района - 8 (81138)2-43-44
Администрация Островского района - 8 (81152)3-10-48
Администрация Палкинского района - 8 (81145)2-14-72
Администрация Печорского района - 8 (81148)2-31-67, 2-16-12
Администрация Плюсского района - 8 (81133)2-13-55
Администрация Порховского района - 8 (81134)2-16-19
Администрация Псковского района - 8 (8112)29-31-13
Администрация Пустошкинского района - 8 (81142)2-24-20
Администрация Пушкиногорского района - 8 (81146)2-16-50
Администрация Пыталовского района - 8 (81147)2-33-63
Администрация Себежского района - 8 (81140)2-15-95
Администрация Стругокрасненского района - 8 (81132)5-17-00
Администрация Усвятского района - 8 (81150) 2-10-22