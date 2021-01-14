Областной суд отменил приговор главе Пушкиногорского района

16:27, 14 января 2021, ПАИ

14 января Псковский областной суд отменил приговор в отношении главы Пушкиногорского района Александра Баранова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, это связано с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства. Дело вернули на новое рассмотрение.

Ранее Пушкиногорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении главы муниципалитета, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Александр Баранов был приговорён к штрафу в размере 200 тысяч рублей.