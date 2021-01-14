Запустить общественную баню обязали администрацию себежского посёлка Идрица

16:37, 14 января 2021, ПАИ

Себежский районный суд обязал администрацию посёлка Идрица ввести в эксплуатацию общественную баню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ранее прокурора провела проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что по состоянию на 30 сентября 2020 года в Идрице не функционировала общественная баня на улице Ленина, 79.

В результате на администрацию поселения возложили обязанность в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу организовать бытовое обслуживание населения.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.