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Общество

В школах Псковской области раздали светоотражатели

Сотрудники ФКУ Упрдор «Северо-Запад» раздали светоотражатели в школах Псковской области, сообщили в пресс-службе компании.

Акция по раздаче светоотражающих значков проводится в рамках работы, направленной на повышение безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах в области.

13 и 14 января совместно с представителями ГИБДД дорожники посетили общеобразовательные учреждения - Горайскую  и Паниковскую средние школы. Обе они расположены рядом с автомобильными дорогами федерального значения Р-23 Санкт–Петербург – Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь и  А-212 Псков - Изборск – граница с Эстонской Республикой. На встречах с учениками дорожники и сотрудники Госавтоинспекции рассказали о мерах повышения безопасности пешеходов, особое внимание было уделено правилам передвижения вблизи дорог в темное время суток. Школьники получили сладкие новогодние подарки, а также светоотражающие значки в подарок от генерального директора эксплуатирующей дорожной организации ООО «ДЭП № 279» Анастасии Туяковой.

«Наши встречи в школах действительно уже давно стали традицией, - отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», директор филиала в Пскове Владимир Чернуха. - Сами ребята очень положительно воспринимают такие мероприятия, активно включаются в обсуждение вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения».

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