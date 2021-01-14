В школах Псковской области раздали светоотражатели

17:10, 14 января 2021, ПАИ

Сотрудники ФКУ Упрдор «Северо-Запад» раздали светоотражатели в школах Псковской области, сообщили в пресс-службе компании.

Акция по раздаче светоотражающих значков проводится в рамках работы, направленной на повышение безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах в области.

13 и 14 января совместно с представителями ГИБДД дорожники посетили общеобразовательные учреждения - Горайскую и Паниковскую средние школы. Обе они расположены рядом с автомобильными дорогами федерального значения Р-23 Санкт–Петербург – Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь и А-212 Псков - Изборск – граница с Эстонской Республикой. На встречах с учениками дорожники и сотрудники Госавтоинспекции рассказали о мерах повышения безопасности пешеходов, особое внимание было уделено правилам передвижения вблизи дорог в темное время суток. Школьники получили сладкие новогодние подарки, а также светоотражающие значки в подарок от генерального директора эксплуатирующей дорожной организации ООО «ДЭП № 279» Анастасии Туяковой.

«Наши встречи в школах действительно уже давно стали традицией, - отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», директор филиала в Пскове Владимир Чернуха. - Сами ребята очень положительно воспринимают такие мероприятия, активно включаются в обсуждение вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения».