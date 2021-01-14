Около 7 тысяч экспортных партий проверили псковские специалисты Россельхознадзора в 2020 году

17:16, 14 января 2021, ПАИ

В 2020 году управление Россельхознадзора в Псковской области проверило 6 тысяч 945 экспортных партий продукции животного и растительного происхождения, произведённых предприятиями Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, через ветеринарную и фитосанитарную проверку прошло 13 тысяч тонн мяса и мясосырья; более одной тысячи тонн рыбы и рыбной продукции; 372 тонны сырья животного происхождения; почти 3 тонны готовой продукции; 180,5 тонны кормов и кормовых добавок; 26,3 тысячи тонн торфа; 3,6 тысячи тонн семян рапса для переработки; 3,3 тысячи тонн пшеницы; 197,5 тонны лисичек; 115,8 тонны клюквы; 82,5 тонны продовольственного картофеля; 124,6 тысячи кубометров пиломатериалов; 71,3 тысячи кубометров деловой древесины и 33,7 тысячи кубометров дров, щепы.