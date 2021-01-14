В связи с морозами порховскому зооприюту нужна помощь волонтеров

17:52, 14 января 2021, ПАИ

Порховский зооприют «Добрый» нуждается в помощи волонтеров, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

С наступлением холодов нужно разносить сено в будки, размораживать и отбивать миски, поить, кормить питомцев и, по возможности, выгуливать собак.

«Наши самые юные помощники уже пришли на помощь и выгуливают самых маленьких собачек. Можно просто прийти и поласкать животных, особенно больных, ваше тепло их согреет», - обратились в приюте к жителям Порхова и всей Псковской области.

Подробнее о порховском приюте для бездомных животных можно почитать здесь>>>.