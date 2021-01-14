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Общество

В Великих Луках узнали о расположении крещенской купели

19 января православные христиане отметят один из великих праздников – Крещение Господне, или Святое Богоявление.

Крещенские купания пройдут в Великих Луках с 20:00 18 января до 14:00 19 января. Местом проведения крещенских купаний определена река Ловать в районе Краснофлотской набережной возле лодочной станции. 
 

В Великих Луках узнали, где оборудована купель. Фото luki.ru

 

«14 января произведена разрезка льда и установлена конструкция купели. В дни купаний будут установлены две палатки для переодеваний. Планируется установка торговой точки с горячим чаем», – рассказал председатель комитета по ГО и ЧС администрации города Николай Шмоткин. Об этом сообщает сайт luki.ru.

Николай Константинович отметил, что на месте будет дежурить полиция, бригады спасателей и скорой помощи, представители администрации города.

Купания пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Добавим, что мероприятие согласовано с администрацией Псковской области и главным санитарным врачом Псковской области.
 

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