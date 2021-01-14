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Общество

В музее-заповеднике Пушкина объявлены темы чтений

 

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявили сроки проведения, название и темы предстоящих XXIV Февральских музейных чтений памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас – «Михайловское») С. С. Гейченко.

Конференцию, которая пройдёт в год 110-летия со дня открытия первого пушкинского музея в мемориальном пространстве в 1911 году, решили назвать строками из стихотворения Пушкина «Вновь я посетил…»: «…Здесь меня / Минувшее опять объемлет живо…»

Её рабочие темы:
«Роль личности в становлении музея, имена в истории музея»;
«История становления Пушкинского заповедника»;
«Участие деятелей культуры России в жизни музеев»;
«Мемориализация памятников культурного наследия»;
«Жизнь музея: традиции и современность»;
«Судьба музейных коллекций»;
«Музейные и парковые экспозиции. Проблемы сохранения мемориальных ландшафтов».

​Кроме того, в музее всегда признательны за доклады и сообщения мемуарного характера на тему «С. С. Гейченко. Пушкинский заповедник в архивных документах и личных воспоминаниях», сообщает музей-заповедник.

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