В музее-заповеднике Пушкина объявлены темы чтений
В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявили сроки проведения, название и темы предстоящих XXIV Февральских музейных чтений памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас – «Михайловское») С. С. Гейченко.
Конференцию, которая пройдёт в год 110-летия со дня открытия первого пушкинского музея в мемориальном пространстве в 1911 году, решили назвать строками из стихотворения Пушкина «Вновь я посетил…»: «…Здесь меня / Минувшее опять объемлет живо…»
Её рабочие темы:
«Роль личности в становлении музея, имена в истории музея»;
«История становления Пушкинского заповедника»;
«Участие деятелей культуры России в жизни музеев»;
«Мемориализация памятников культурного наследия»;
«Жизнь музея: традиции и современность»;
«Судьба музейных коллекций»;
«Музейные и парковые экспозиции. Проблемы сохранения мемориальных ландшафтов».
Кроме того, в музее всегда признательны за доклады и сообщения мемуарного характера на тему «С. С. Гейченко. Пушкинский заповедник в архивных документах и личных воспоминаниях», сообщает музей-заповедник.