В музее-заповеднике Пушкина объявлены темы чтений

20:52, 14 января 2021, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявили сроки проведения, название и темы предстоящих XXIV Февральских музейных чтений памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас – «Михайловское») С. С. Гейченко.

Конференцию, которая пройдёт в год 110-летия со дня открытия первого пушкинского музея в мемориальном пространстве в 1911 году, решили назвать строками из стихотворения Пушкина «Вновь я посетил…»: «…Здесь меня / Минувшее опять объемлет живо…»

Её рабочие темы:

«Роль личности в становлении музея, имена в истории музея»;

«История становления Пушкинского заповедника»;

«Участие деятелей культуры России в жизни музеев»;

«Мемориализация памятников культурного наследия»;

«Жизнь музея: традиции и современность»;

«Судьба музейных коллекций»;

«Музейные и парковые экспозиции. Проблемы сохранения мемориальных ландшафтов».

​Кроме того, в музее всегда признательны за доклады и сообщения мемуарного характера на тему «С. С. Гейченко. Пушкинский заповедник в архивных документах и личных воспоминаниях», сообщает музей-заповедник.