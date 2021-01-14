Госархив Псковской области рассказал о Талабских островах

21:21, 14 января 2021, ПАИ

Большое количество людей, живущих в самых разных уголках мира, хотя бы раз слышали о Талабских островах. Это притягательное место для паломников, туристов, журналистов и многих других. Псковский государственный архив обнародовал некотрые докуметы.

В фондах архива можно отыскать документы, которые позволяют представить, что за люди жили здесь когда-то.

Одним из таких материалов стала заметка из «Псковских епархиальных ведомостей» от января 1914 года.

«Нужно сказать, что жители Верхнего острова – народ весьма религиозный. Здесь каждый грамотный участвует в церковном пении и чтении. Очень многие знают наизусть молитвы и песнопения. В 1904 году из своих скудных средств это маленькое население (170 дворов) без сторонней помощи воздвигло церковь во имя преподобного Досифея с употреблением на сей предмет 21 000 рублей, снабдив её необходимой утварью и облачением. Между прочим, жители этой местности совершенно чужды каких-либо увеселений, особенно в праздничное время. Многие из молодёжи не имеют понятия о театрах, маскарадах, карточной азартной игре и тому подобном».