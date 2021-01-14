Умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский

23:11, 14 января 2021, ПАИ

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую.

Ранее сообщалось, что он был госпитализирован с коронавирусом. На своей странице в Instagram две недели назад Борис Грачевский выложил фото из больницы и сообщил, что лежит под капельницами. Затем в СМИ появилась информация, что создателю «Ералаша» стало лучше.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. В 1995 году на базе киностудии имени Горького основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию «Ералаш».