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Экономика

В 2020 году число банкротов-физлиц увеличилось на 72,6%

По итогам прошлого года суды признали несостоятельными 119 тыс. физлиц, включая и индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 72,6% больше, чем в 2019-м, следует из данных «Федресурса». Об этом пишет газета «Известия».

В разрезе регионов по росту несостоятельности граждан в абсолютном выражении традиционно лидируют Москва (7,4 тыс.) и Московская область (6,6 тыс.). Тройку замыкает Краснодарский край (5,5 тыс.), следует из статистики. В целом, на 100 тыс. населения зафиксировано 81 новое банкротство против 47 — в предыдущем году. Всего по итогам 2020-го кредиторы получили только 12,3 млрд рублей из требуемых 319,5 млрд. Причина таких результатов — отсутствие у должников имущества, которое могло бы пойти на выплаты. За четыре месяца с момента реализации нового механизма внесудебного банкротства им воспользовались 1 849 человек, добавили в «Федресурсе».

В принятии заявления на прохождение процедуры избавления от долгов было отказано 4 564 претендентам. Рост показателя несостоятельности физлиц в 2020-м, как и в предыдущие годы, связан с распространением среди населения информации о возможностях процедуры избавления от долгов, пояснил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Темпы роста личных банкротств в 2021 году могут ускориться. С его точки зрения, этому будет способствовать начало процедур признания несостоятельности должников, пострадавших от пандемии.

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