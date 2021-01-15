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Общество

За неуплату алиментов жительнице Пустошкинского района грозит срок

Жительнице Пустошкинского района грозит уголовная ответственность за длительную неуплату алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что женщина является трудоспособной, но она официально не работает и на учет в Центр занятости населения не обращалась. При этом она не оказывала добровольной материальной помощи на содержание несовершеннолетнего сына, не принимала участия в его воспитании.

Мер к погашению задолженности по выплате алиментов также не предпринято: в период с 15 июля по 9 ноября женщина имела доход от случайных заработков, но деньги на содержание сына не переводила.

Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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