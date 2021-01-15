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55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе

В Локнянском районе при пожаре погиб 55-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

14 января в 19:47 в деревне Федоровское Локнянского района в жилом доме выгорели две комнаты. На месте пожара обнаружен погибшим хозяин. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарным удалось спасти от огня дом и четыре хозяйственные постройки.

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