55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе

09:08, 15 января 2021, ПАИ

В Локнянском районе при пожаре погиб 55-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

14 января в 19:47 в деревне Федоровское Локнянского района в жилом доме выгорели две комнаты. На месте пожара обнаружен погибшим хозяин. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарным удалось спасти от огня дом и четыре хозяйственные постройки.