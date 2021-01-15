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Общество

Ремонта моста через реку Желча в Гдовском районе добивается прокуратура

Суд обязал органы местного самоуправления отремонтировать аварийный деревянный мост через реку Желча в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства не были проведены паспортизация аварийного объекта и его постановка на учет, что привело мост в ненормативное состояние. В связи с этим были нарушены права жителей деревень Первомайская и Блянск на безопасное дорожное движение.

Прокурор района направил в суд исковое заявление к администрации Гдовского района и администрации Полновской волости об обязании органов местного самоуправления поставить на учет мост через реку Желча, произвести его паспортизацию и необходимые ремонтные работы. Требования прокурора суд удовлетворил. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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