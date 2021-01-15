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Общество

Самые популярные вопросы псковичей накануне Нового года назвал Роспотребнадзор

Самые популярные вопросы, поступившие на горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков, озвучили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в декабре в адрес управления и в Консультационный центр для потребителей на базе Центра гигиены и эпидемиологии по региону обратились 64 человека. 22 вопроса касались проведения новогодних праздников в связи со сложившейся ситуацией с короновирусной инфекцией. Наиболее часто задаваемый вопрос: «Можно ли проводить культурные массовые мероприятия в детских развлекательных центрах?» При ответе на этот вопрос специалисты ссылались на пункт 30 Указа губернатора Псковской области 30-УГ от 15.03.2020 г., согласно которому не допускается проведение досуговых массовых, развлекательных массовых мероприятий с очным присутствием граждан в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях.

17 обращений были связаны с приобретением гаджетов — мобильных телефонов и планшетов ненадлежащего качества, которые покупались в подарок ребенку. Псковичам разъясняли положения статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которым товар можно вернуть или заменить.

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