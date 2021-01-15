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Общество

Более семи тысяч пачек сигарет нашли таможенники в автомобиле в Невельском районе

В Невельском районе в автомобиле таможенники обнаружили более семи тысяч пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Литвиново был остановлен для проверки автомобиль Škoda под управлением 37-летнего водителя. В ходе опроса водитель нервничал и проявлял раздражительность. Позже таможенники обнаружили, что салон и багажное отделение автомобиля были загружены сигаретами, а товарно-сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали.

В общей сложности в легковой автомобиль молодому человеку удалось вместить более 7,5 тысяч пачек табачных изделий с иностранными акцизными марками. Сигареты были переданы сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

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