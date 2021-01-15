Более семи тысяч пачек сигарет нашли таможенники в автомобиле в Невельском районе

09:45, 15 января 2021, ПАИ

В Невельском районе в автомобиле таможенники обнаружили более семи тысяч пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Литвиново был остановлен для проверки автомобиль Škoda под управлением 37-летнего водителя. В ходе опроса водитель нервничал и проявлял раздражительность. Позже таможенники обнаружили, что салон и багажное отделение автомобиля были загружены сигаретами, а товарно-сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали.

В общей сложности в легковой автомобиль молодому человеку удалось вместить более 7,5 тысяч пачек табачных изделий с иностранными акцизными марками. Сигареты были переданы сотрудникам полиции для проведения экспертизы.