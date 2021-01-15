Псковские кошки не дождутся белорусского корма. Его развернули на границе

09:53, 15 января 2021, ПАИ

12 января в деревне Долосцы Себежского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пропустили через границу 250 килограммов сухого корма для кошек. Партию корма везли в автомобиле из Белоруссии в Псков в адрес индивидуального предпринимателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что товар, произведённый согласно маркировочным этикеткам предприятиями России и Франции, везли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение продукции.

«Перемещение более двух центнеров сухого корма для кошек по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза», - отметили в ведомстве.