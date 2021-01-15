За ложное сообщение об акте терроризма оштрафован охранник складов псковской дивизии

09:56, 15 января 2021, ПАИ

В Пскове гражданский охранник складов войсковой части 45377 заплатит штраф за ложное сообщение об акте терроризма, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

10 января 2020 года мужчина изготовил муляж самодельного взрывного устройства и на следующий день после заступления в суточный караул, где он был трудоустроен и нес службу по охране складов Министерства обороны России, осуществил закладку вышеуказанного муляжа. После этого он передал начальнику караула заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Псковский гарнизонный военный суд признал охранника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.