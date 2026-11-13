Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове
Автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 16 на улице Коммунальной в Пскове, сообщил канал «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пострадала 61-летняя женщина. Её госпитализировали. На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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