Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове

09:01, 13 ноября 2026, ПАИ

Автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 16 на улице Коммунальной в Пскове, сообщил канал «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









Пострадала 61-летняя женщина. Её госпитализировали. На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства происшествия выясняются.