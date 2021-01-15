0
13:03
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
12:59
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
12:43
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
12:39
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
12:33
Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста
11:56
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
11:46
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Еще новости
Общество

Жители Псковской области могут отдать голос за участников музыкального флешмоба «Валенки»

Онлайн-голосование за лучших участников Всероссийского музыкального флешмоба «Валенки» началось на сайте Музея Победы.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы флешмоба, до 31 января жители Псковской области могут выбрать самые яркие, креативные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от Музея Победы — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и в соцсетях музея. Итоги зрительского голосования объявят в феврале.

Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря — известный рефрен «Валенки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» исполнили юная артистка Арина Касина, солистка ансамбля «Музыкальная дорожка», и баянист Антон Воронков. Легендарная песня прозвучала на ступенях поверженного Рейхстага, рядом с колоннами, исчерченными следами от снарядов и пуль, — как и 75 лет назад, в мае 1945 года, во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей.

Исполнять отрывок из легендарной песни предлагалось в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места своего города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
15 января 2021
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
15 января 2021
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
15 января 2021
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
15 января 2021
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
15 января 2021
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
15 января 2021
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
15 января 2021
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году
15 января 2021
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году

Идет загрузка...