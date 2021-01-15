Жители Псковской области могут отдать голос за участников музыкального флешмоба «Валенки»

10:07, 15 января 2021, ПАИ

Онлайн-голосование за лучших участников Всероссийского музыкального флешмоба «Валенки» началось на сайте Музея Победы.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы флешмоба, до 31 января жители Псковской области могут выбрать самые яркие, креативные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от Музея Победы — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и в соцсетях музея. Итоги зрительского голосования объявят в феврале.

Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря — известный рефрен «Валенки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» исполнили юная артистка Арина Касина, солистка ансамбля «Музыкальная дорожка», и баянист Антон Воронков. Легендарная песня прозвучала на ступенях поверженного Рейхстага, рядом с колоннами, исчерченными следами от снарядов и пуль, — как и 75 лет назад, в мае 1945 года, во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей.

Исполнять отрывок из легендарной песни предлагалось в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места своего города.