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Общество

Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на устройство освещения на дорогах Псковской области направлено около 50 млн 350 тысяч рублей. На эти средства, выделенные из областного бюджета, освещено более 13 км региональных дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Новые линии наружного искусственного освещения появились в населенных пунктах Опочецкого, Пушкиногорского и Псковского районов.

В Опочке, на трассе Опочка – Красногородск - граница с Латвийской Республикой, освещено более 2,2 км. Дорога проходит по улице Коммунальной, Советской площади и улице Красногородской. Здесь смонтировано 116 светодиодных светильников. В Пушкинских Горах стал безопаснее участок улицы Лермонтова протяженностью 867 метров. Теперь дорогу освещают 40 фонарей. Самый протяженный отрезок – участок дороги Корытово – Пристань длиной 4,2 км. Он проходит по улице Яна Райниса, Малой и Большой Гоголевке. Здесь установлено 156 светильников.

Выполнено устройство элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, пересечениях и примыканиях. Работы проводились вблизи 25 населенных пунктов Псковского, Печорского, Палкинского, Невельского и Великолукского районов. Монтаж всех осветительных приборов завершен, большая их часть подключена к электросетям.

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Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году

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