Как сообщить о преступлениях в следственный отдел по Псковскому гарнизону

10:17, 15 января 2021, ПАИ

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа расположен в Пскове на ул. Комдива Кирсанова, 9 (1-й этаж). Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе, сообщения о преступлениях принимаются круглосуточно по телефону доверия 8 (8112) 74-71-62. Этот же номер используется круглые сутки в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

Руководитель ВСО по Псковскому гарнизону подполковник юстиции Дмитрий Хайруллин принимает звонки граждан по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (8112) 74-77-76. К заместителю руководителя отдела подполковнику юстиции Антону Степанову можно обратиться во вторник и четверг с 15:00 до 18:00 по телефону 8 (8112) 74-84-43. Дежурный следователь принимает звонки круглосуточно.

Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону рассматривает сообщения и проводит предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:

- преступления, совершенные военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;

- преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

- преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

- преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.