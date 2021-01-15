Продукты пыталась украсть псковичка из магазина на улице Юбилейной

10:29, 15 января 2021, ПАИ

14 января около 20:00 в Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданку, которая украла продукты на улице Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 33-летнюю гражданку и передали её в территориальный отдел полиции.