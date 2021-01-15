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Общество

Почти 3 млн человек вылечились от коронавируса в России

С начала пандемии в России от коронавируса вылечились 2 909 680 человек, в том числе 27 636 — за последние сутки. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшие 24 часа в стране подтвердились 24 715 новых случаев заболевания, в том числе 3 258 - без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 зарегистрирован у 3 520 531 пациентов.

Также за последние сутки умерли 555 человек с коронавирусом, в том числе 2 — в Псковской области. За весь период болезнь унесла жизни 64 495 россиян.

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