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Культура

На день открытых дверей в музее-квартире Юрия Спегальского приглашают псковичей

Фото: Андрей Игнатьев

День открытых дверей в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове состоится 17 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике. 

Все желающие могут посетить учреждение с 11:00 до 18:00. В 12:00 запланирована сборная экскурсия.

Численность групп должна составлять не более 5 человек, поэтому посещение будет организовано по предварительной записи. Записаться можно по телефону +7 8112 72-86-95.

Мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора Юрия Спегальского находится по адресу: Октябрьский проспект, 14, кв. 74.

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