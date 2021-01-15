Прививки от коронавируса в Псковской области делают бесплатно

12:52, 15 января 2021, ПАИ

Сделать прививку от коронавируса можно совершенно бесплатно на территории всей Псковской области. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире вечернего шоу в 17:40 14 января на радиостанции «7 Небо».

«Сейчас не в каждом муниципалитете есть вакцина. Она хранится при температуре -18 градусов, не в каждой поликлинике есть это морозильное оборудование», - уточнила Надежда Рагозина.

Но как она подчеркнула, сейчас регион приобретает дополнительные морозильные камеры. Как только необходимое оборудование появится в каждом районе, жители всех муниципалитетов смогут привиться от коронавируса.

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