Прививки от коронавируса в Псковской области делают бесплатно
Сделать прививку от коронавируса можно совершенно бесплатно на территории всей Псковской области. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире вечернего шоу в 17:40 14 января на радиостанции «7 Небо».
«Сейчас не в каждом муниципалитете есть вакцина. Она хранится при температуре -18 градусов, не в каждой поликлинике есть это морозильное оборудование», - уточнила Надежда Рагозина.
Но как она подчеркнула, сейчас регион приобретает дополнительные морозильные камеры. Как только необходимое оборудование появится в каждом районе, жители всех муниципалитетов смогут привиться от коронавируса.
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