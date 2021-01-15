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Общество

Карелия и Выборг стали самыми популярными направлениями для новогодних поездок псковичей

Карелия и Выборг стали самыми популярными направлениями для новогодних поездок псковичей, сообщила в эфире ПАИ-live руководитель одной из туристических фирм Марина Тимофеева.

«Выездного туризма сейчас у нас нет, но новогодние праздники всё равно прошли активно, хотя количество туров и количество туристов, которые поехали отдыхать на каникулах, конечно, существенно меньше, чем это было раньше», - констатировала Марина Тимофеева.

«К сожалению, такие привычные уже Прибалтика, Европа, Белоруссия закрыты, поэтому пока остаёмся без этого. Хотя, конечно, туры в Стокгольм, Прагу, Минск ежегодно были классикой новогодних каникул. Но пока работаем с тем, что есть. Что касается новогодних праздников, то в этом году на пике популярности была Карелия. Мы отправили несколько больших автобусов в Карелию. Это был популярный тур. И ещё большой спрос и интерес был к поездкам в Выборг. Видимо, это связано с тем, что Выборг ассоциируется со Средневековьем. Мощеные улучки, башни, рыцари, викинги. Наверное, он чем-то напоминает Таллин, и туристам поэтому очень хотелось побывать в Выборге на Новый год», - отметила специалист.

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