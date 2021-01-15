Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам

12:59, 15 января 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина рассказала в эфире вечернего шоу в 17:40 14 января на радио «7 Небо», что делать с прививкой от коронавируса псковичам, которые уже его перенесли.

По ее словам, в течение полугода после перенесенного ковида граждане не могут сделать прививку. Дальше им нужно будет сделать ПЦР-тест и если он покажет отрицательный результат, только тогда можно будет вакцинироваться.

«К сожалению, сейчас наше представление о заболевании таковы, что иммунитет не пожизненный, спустя какое-то время пациент утрачивает иммунитет и тогда есть смысл вакцинироваться, даже если ковид он уже перенес», - подчеркнула Надежда Рагозина.

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