Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
15 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведет очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Планируется обсудить внесение изменений в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Также в повестке дня - обсуждение подготовки к вакцинированию жителей региона от COVID-19, безопасность людей в период крещенских купаний.
Псковское агентство информации традиционно проведет прямую трансляцию с заседания оперштаба.