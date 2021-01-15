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Виновного в трёх преступлениях в сфере оборота наркотиков отправил в тюрьму дновский суд

В Дновском районе суд признал мужчину виновным в совершении трёх преступлений, связанных с наркотиками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Подсудимый обвинялся по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и по части 2 той же статьи (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере).

По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. С учётом того, что у мужчины уже был условный срок, его отправили в колонию общего режима на 4 года.

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