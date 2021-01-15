За неуважение к псковскому суду белорусский мошенник отправится в колонию

11:56, 15 января 2021, ПАИ

12 января Псковский городской суд признал 38-летнего гражданина Белоруссии виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 стать 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

12 мая 2020 года в суде рассматривалось дело в отношении данного гражданина по обвинению в мошенничестве в составе группы лиц. До начала судебного заседания и в ходе рассмотрения постановления о продлении заключения под стражу обвиняемый неоднократно высказывал в адрес следователя и адвоката нецензурные слова.

В связи с этим подсудимый получил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.