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Общество

Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне

Международную встречу воздухоплавателей, чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках намерены провести в июне. Планируется, что это событие состоится с 11 по 17 июня, сообщается в группе «ВКонтакте» «Воздухоплавание Великие Луки и МВВвВЛ». 

В 2020 году впервые с 1996-го Великие Луки остались без праздника аэростатов из-за пандемии коронавируса. На этот раз организаторы рассчитывают, что в 2021 году эпидемиологическая обстановка позволит провести традиционные соревнования.

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