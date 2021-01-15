Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне

11:56, 15 января 2021, ПАИ

Международную встречу воздухоплавателей, чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках намерены провести в июне. Планируется, что это событие состоится с 11 по 17 июня, сообщается в группе «ВКонтакте» «Воздухоплавание Великие Луки и МВВвВЛ».

В 2020 году впервые с 1996-го Великие Луки остались без праздника аэростатов из-за пандемии коронавируса. На этот раз организаторы рассчитывают, что в 2021 году эпидемиологическая обстановка позволит провести традиционные соревнования.