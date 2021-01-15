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Общество

Аркадий Мурылев добился реструктуризации непосильных льготных кредитов для предпринимателей

В начале текущего года нескольким предпринимателям удалось продлить срок кредитных договоров, оформленных с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства в Псковской области», что позволит им в срок исполнить свои обязательства, которые были на грани срыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Псковской области.

В декабре прошлого года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев обратился в адрес председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области с предложением об оказании содействия региональным предпринимателям в части продления отсрочки платежа по льготным кредитам фонда гарантий.

В 2020 году в качестве одной из мер поддержки было предусмотрено льготное кредитование, за которым можно было обратиться в региональный фонд гарантий, однако для некоторых сфер, в том числе индустрии развлечений и общепита, ситуация не улучшилась до конца года, как ранее прогнозировалось. Отсутствие корпоративов, на которые многие предприниматели рассчитывали, привели их к почти безвыходному положению, и даже кредитные обязательства с минимальным процентом оказались непосильной ношей. Это и побудило предпринимателей обратиться за поддержкой к уполномоченному.

Региональный комитет по экономике поддержал инициативу уполномоченного по продлению срока действия кредитных договоров и их реструктуризации и сообщил, что в индивидуальном порядке АНО «ФГРП по Псковской области» будут рассмотрены соответствующие заявления заемщиков.

Возможности реализации такой меры способствовали весьма своевременные разъяснения Минэкономразвития от 23.11.2020 (письмо № Д13и-38866), а также рекомендации Центробанка от 24.12.2020, направленные в адрес кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе и сельскохозяйственных), бюро кредитных историй и предоставившие возможность увеличения сроков кредитных договоров и их реструктуризации для обратившихся с января по март 2021 года. 

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