Бывшему заключенному в Дедовичском районе отменили условный срок из-за систематических нарушений

12:22, 15 января 2021, ПАИ

Дедовичский районный суд заменил бывшему заключенному условный срок на реальный за неоднократное несоблюдение административных ограничений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

После освобождения из мест лишения свободы мужчине было запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, посещать места общественного питания, где продаётся разливной алкоголь. Также ему было необходимо приходить на регистрацию два раза в месяц в орган внутренних дел. Позже, ввиду нарушения порядка отбывания административного надзора, мужчину обязали являться в МО МВД России «Дедовичский» четыре раза в месяц.

Однако он неоднократно не соблюдал установленные судом ограничения, был за это оштрафован на 1000 рублей, а также появлялся в общественных местах в состоянии опьянения, за что был арестован на 15 суток.

В результате суд отменил условное осуждение и назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.