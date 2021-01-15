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Общество

Число работающих в режиме перегрузки дорог сократят в Псковской области

К 2023 году в Псковской области число трасс, работающих в режиме перегрузки, планируется сократить в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

Добиться таких результатов планируется за счёт участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время в Псковской области насчитывается около 10 таких объектов. Протяженность региональных дорог составляет более 8 тысяч километров, при этом лишь 34 % из них находится в нормативном состоянии.

«Важно понимать, что режим перегрузки – уровень движения по дорогам, при котором коэффициент загрузки трассы превышает допустимые нормы. По сути, это отношение интенсивности движения трафика к физической пропускной способности дороги», – отметил Борис Елкин.

К 2023 году в Псковской области останется около шести региональных трасс, работающих в режиме перегрузки, уточнил руководитель профильного комитета. 

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