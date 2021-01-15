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Общество

Девять пунктов весогабаритного контроля откроют в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

В ближайшие четыре года в Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появятся девять автоматических пунктов весогабаритного контроля. На эти цели будет направлено 580 млн рублей из внебюджетных источников, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

Устанавливать специальные стационарные системы весогабаритного контроля в Псковской области начали с 2020 года. Установка таких пунктов поможет снизить нагрузку на региональные дороги. Устройства контролируют вес проезжающих автомобилей, и если он превышает допустимый, то владельцу транспортного средства выписывается штраф. Собранные таким образом платежи поступают в дорожный фонд региона, за счёт которого финансируется ремонт областных магистралей.

Планируется, что в Псковской области к 2023 году число трасс, работающих в режиме перегрузки, уменьшится в 1,5 раза. В настоящее время в регионе находится около 10 таких объектов. 

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