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Общество

Обрыв ЛЭП оставил без света несколько деревень Новоржевского района

Фото Pixabay

Несколько деревень Новоржевского района остались без света из-за обрыва линии электропередачи, пишет газета «Земля новоржевская».

15 января утром в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новоржевского района поступили звонки от жителей деревень Корнилково, Тарасово, Власково, Наумково Новоржевской волости. Они сообщили, что в населенных пунктах отсутствует электричество.

В 08:00 бригада энергетиков выехала на поиски неисправности на линии электропередачи. Из-за ледяного дождя в начале января на многих ЛЭП сохранился ледяной панцирь, который не выдержал нагрузку во время сильных морозов. Произошел обрыв, который привел к отключению электричества в нескольких населенных пунктах. Электроснабжение вскоре будет восстановлено.

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