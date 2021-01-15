Обрыв ЛЭП оставил без света несколько деревень Новоржевского района
Несколько деревень Новоржевского района остались без света из-за обрыва линии электропередачи, пишет газета «Земля новоржевская».
15 января утром в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новоржевского района поступили звонки от жителей деревень Корнилково, Тарасово, Власково, Наумково Новоржевской волости. Они сообщили, что в населенных пунктах отсутствует электричество.
В 08:00 бригада энергетиков выехала на поиски неисправности на линии электропередачи. Из-за ледяного дождя в начале января на многих ЛЭП сохранился ледяной панцирь, который не выдержал нагрузку во время сильных морозов. Произошел обрыв, который привел к отключению электричества в нескольких населенных пунктах. Электроснабжение вскоре будет восстановлено.