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Общество

Новый ангиограф появился в Великолукской межрайонной больнице

15 января в Великолукской межрайонной больнице введён в работу новый ангиограф. О новом оборудовании рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Новый ангиограф поступил в больницу в 2020 году в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Новый аппарат стоит более 60 млн рублей.

«Этот аппарат сменил предыдущий – старый, восстановленный, арендованный, на котором больница работала с 2017 года», – отметила Надежда Рагозина. По её словам, на новом аппарате можно оперировать не только сердце, но и сосуды шеи и головы.

Она также отметила, что такое оборудование, но более высокого ранга, есть только в Псковской областной клинической больнице, где находится региональный сосудистый центр.

Надежда Рагозина отметила, что у врачей Великолукской межрайонной больницы трёхлетний опыт работы на сердце. «У них есть начальный опыт и навыки для работы на сосудах головы, а всё остальное даётся с практикой. Будет аппарат, будут пациенты, будет работа», – отметила спикер.

Она уверена, что имеющиеся в Великолукской межрайонной больнице специалисты, их опыт, а также поступившее в учреждение высококлассное медицинское оборудование позволят больнице выйти на качественно другой уровень оказания медицинской помощи именно по этому профилю заболеваний.

Заведующий кардиологическим отделением Великолукской межрайонной больницы Александр Андросович подчеркнул, что врачи уже готовы работать на новом ангиографе.

По его словам, в медицинском учреждении уже есть два абсолютно готовых специалиста по этому профилю.

«Если судить по опыту прошлого года, то мы значительно растём. Очень редкими стали случаи, когда нам приходилось отправлять великолукских пациентов в Псковскую областную клиническую больницу. Мы сами справлялись, сами оказывали экстренную, неотложную, высокотехнологичную помощь», – заметил врач.

Отметим, что в Великолукской межрайонной больнице УЗИ сердца, сосудов можно сделать и на новом УЗИ-аппарате. На нём уже работают врачи медицинского учреждения.

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