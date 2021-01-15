Михаил Ведерников наградил сотрудников регионального управления СК РФ почетными грамотами и благодарственными письмами

14:34, 15 января 2021, ПАИ

15 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном 10-летию основания Следственного комитета РФ. Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов следственного управления СК РФ по Псковской области со знаменательной датой в истории ведомства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«10 лет — срок сам по себе немалый, но история вашего ведомства гораздо богаче. Ваши предшественники искали преступников, распутывали сложнейшие ситуации, принося международную славу российскому следствию. Отдельные слова благодарности я бы хотел сказать за ту работу, которая проводится в Псковской области в рамках проекта «Без срока давности». По поручению президента РФ были рассекречены архивные документы, много материалов было передано из регионального архива. Это крайне важно для наших ветеранов, а также для будущих поколений, чтобы преступления нацистов, совершенные на территории Псковской области, не оставались безнаказанными. Правовая оценка должна быть дана деяниям даже тех, кого уже нет», - отметил Михаил Ведерников во время выступления перед сотрудниками СУ СК РФ по Псковской области.

Также глава региона выразил слова признательности ветеранам ведомства, которые передают бесценный опыт молодым сотрудникам. Всех представителей регионального управления от имени всех жителей региона он поблагодарил за профессионализм, принципиальность, трудолюбие, честность и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.

Руководитель СУ СК РФ по Псковской области Петр Крупеня поблагодарил губернатора и региональную администрацию за активную совместную работу по различным направлениям. За 10 лет следственными органами СК РФ по Псковской области расследовано порядка 7 тысяч преступлений, в том числе почти 3 тысячи из них — тяжкие и особо тяжкие. Совместно с представителями других силовых ведомств на территории региона удалось раскрыть более 300 преступлений прошлых лет, а также возместить более 80% значительного ущерба бюджету региона.

В завершение мероприятия руководитель СУ СК РФ за «содействие в решении возложенных на СК РФ задач, активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, верность традициям российского следствия» вручил Михаилу Ведерникову ведомственную медаль «За содействие».

Также Петр Крупеня передал памятные награды в честь 10-летия ведомства ряду сотрудников регионального управления. Михаил Ведерников вручил представителям СУ СК РФ по Псковской области почетные грамоты губернатора, а также благодарственные письма администрации Псковской области.