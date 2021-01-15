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Общество

Пункты вакцинации от COVID-19 появятся в каждом районе Псковской области

В каждом районе Псковской области в ближайшее время планируется открыть пункты вакцинации от COVID-19 в каждом муниципалитете. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» 15 января. 

Кроме того, губернатор рассказал, как будет проходить вакцинация населения в сельской местности и, в частности, малых населенных пунктах. По словам Ведерникова, возможны два варианта: людей могут подвозить медицинским транспортом в медучреждения либо в таких местах будут работать выездные бригады. 

Глава региона заверил, что уже идет закупка необходимого холодильного оборудования для хранения и транспортировки вакцины.

«Холодильное оборудование закупаем, к концу месяца эта работа будет выстроена», - сказал Ведерников, добавив, что до конца февраля Псковская область получит еще 28 тысяч доз вакцин. 

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