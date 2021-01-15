Губернатор Псковской области планирует привиться от коронавируса
От коронавируса планирует привиться губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в эфире «Россия 24».
Глава региона напомнил, что в конце прошлого года переболел коронавирусом и имеет высокие антитела.
«Как только антитела будут снижаться, я сделаю прививку», - заверил Михаил Ведерников.
Губернатор также добавил, что из сотрудников областной администрации пока что никто не прививался от коронавируса, поскольку до вчерашнего дня они не входили в перечень категорий, которым положена прививка.