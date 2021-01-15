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Общество

Михаил Ведерников оценил качество информирования населения о вакцинации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил уровень информирования населения о вакцинации. В эфире телеканала «Россия 24» 15 января он заявил, что поступает много вопросов о том, где можно записаться на вакцинацию. «Я в своих соцсетях дам разъяснение», - пообещал глава региона.

Он напомнил, что 14 января в онлайн-формате состоялось совещание с медработниками региона. «Мы делаем это раз в две недели, формат доступен для всех жителей», - заметил Михаил Ведерников. На совещании подробно обсуждались актуальные вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. «Все СМИ региона также активно включились в данную работу. За это им отдельное спасибо», - добавил губернатор.

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