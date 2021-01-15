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Общество

Зажечь искру: где помогут справиться с эмоциональным выгоранием

Фото из группы ВКонтакте «"ХЭСЭД ИЦХАК" г. Псков»

Утро только наступило, а вы уже чувствуете усталость? Любимая работа вызывает раздражение? Переносите планы со дня на день? Постоянно обижаетесь на близких людей? Думаете, всему причиной недосыпание и отсутствие отдыха? Нет. Это симптомы эмоционального выгорания.

Помочь справиться с напряжением и оценить свои внутренние ресурсы помогут специалисты Псковского областного еврейского благотворительного центра «Хэсэд Ицхак». О проекте «Профилактика эмоционального выгорания» в интервью Псковскому агентству информации рассказала исполнительный директор Центра Татьяна Дмитриева.

Фото из группы ВКонтакте «"ХЭСЭД ИЦХАК" г. Псков»

- Татьяна Евгеньевна, Центр «Хэсэд Ицхак» работает в регионе не первый десяток лет. За это время его специалистами был реализован не один проект. Как все начиналось?

- Действительно, за время работы Центра было много и самых разных проектов. Центр «Хэсэд Ицхак» открылся в 1995 году, в декабре 2020 года нам исполнилось 25 лет. Помимо мероприятий, направленных на сохранение еврейской культуры и традиций, Центр занимается комплексной работой по социальной защите, оказанию помощи и заботой о социально незащищенных семьях, пожилых и одиноких, людях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Когда он открылся, на дворе стояли тяжелые 1990-е. Центр помогал не только членам общины, но и нуждающимся в помощи жителям г. Пскова и области. Людям элементарно требовались продукты, одежда, лекарства. Со временем на базе Центра стали реализовываться различные проекты, как для пожилых людей, так для детей и подростков.

Все наши проекты направлены на решение существующих социальных проблем. Реализуемые проекты актуальны и востребованны.

Фото из группы ВКонтакте «"ХЭСЭД ИЦХАК" г. Псков»

- Так появился и проект «Профилактика эмоционального выгорания»?

- Общаясь с участниками наших проектов, мы обратили внимание, что у большинства из них наблюдается синдром эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание определяется как синдром, который развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению внутренних ресурсов человека. Этот синдром считается одной из самых опасных профессиональных «деформаций» в среде специалистов, вынужденных по роду своей деятельности постоянно общаться с другими людьми (педагоги, социальные работники, менеджеры, медицинские работники). В образовательных, медицинских и социальных учреждениях г. Пскова на сегодня отсутствуют системные профилактические мероприятия, направленные на снижение эмоционального выгорания сотрудников. А это необходимо, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую обстановку.

Наш проект направлен на то, чтобы научить людей правильно оценивать свои эмоциональные ресурсы, показать приемы снятия психоэмоционального напряжения и рассказать, как ими можно пользоваться. Использование полученных знаний и навыков помогает в дальнейшем избежать эмоционального выгорания.

Так совпало, что проект мы запустили в период пандемии коронавируса, что сделало его еще более актуальным и востребованным.

Фото из группы ВКонтакте «"ХЭСЭД ИЦХАК" г. Псков»

- Расскажите подробнее о целевой аудитории проекта.

- Медики, социальные работники, учителя и воспитатели. Специалисты этих профессий постоянно общаются с людьми. Возьмем, например, социальных работников и патронажных работников Центра, которые оказывают услуги по уходу на дому. В силу своей профессии многие из них «прикипают» к своим подопечным - и в итоге им самим требуется помощь.

Педагогам, работающим в современной школе, тоже нелегко. Их деятельность подразумевает постоянное общение с коллегами, учениками, студентами, родителями, работу с большим объемом документации. Синдром эмоционального выгорания может появиться из-за частого психоэмоционального напряжения, большого количества социальных контактов за рабочий день, высокой ответственности и необходимости быть всегда в форме. Хочу отметить, что на сегодня проект очень актуален. Люди приходят порой по несколько человек из одного коллектива.

Фото из группы ВКонтакте «"ХЭСЭД ИЦХАК" г. Псков»

- Прийти могут все, кому такая помощь требуется?

- Да. Занятия проводятся в помещении Центра «Хэсэд Ицхак» в виде курса бесплатных групповых тренингов. Мы используем комплексный подход: проводим тренинги по профилактике эмоционального выгорания и занятия по снижению психоэмоционального напряжения. Последние проходят с помощью посещения зоны психологической разгрузки посредством светозвукотерапии.

В проект также включены занятия по арт-терапии. Речь идет о правополушарном рисовании. Это довольно интересная методика: чтобы нарисовать рисунок, человеку достаточно уметь держать в руках кисточку. В данной методике больше внимания уделяется восприятию образов, а не технике рисования. Участник проекта уходит с готовой работой. Конечно, люди, которые никогда этим не занимались, а тут смогли нарисовать картину, которую и подарить не стыдно, начинают смотреть на себя иначе, растут в своих же глазах и глазах своих близких.

Для участников нашего проекта мы стараемся создать неформальную обстановку.

- Занятия проходят только в группах?

- Преимущественно да. Но если нужна индивидуальная консультация – наши специалисты всегда готовы помочь, исходя из потребностей человека и наших возможностей.

- Сколько человек получают от вас поддержку в проекте?

- Мы формируем группы по 3-5 человек максимум, чтобы это было комфортно самим участникам. Чем больше группа, тем люди более закрыты и диалога не получается. Сейчас стали делать группы даже по три человека. Учитывая эпидобстановку, придерживаемся принципа: чаще, но меньше.

- Какого возраста люди к вам приходят?

- Разные. Есть даже молодые учителя, которые в школе работают первый год. Конечно, в данном случае речь не идет об эмоциональном выгорании в полном понимании этого слова. Полученные знания и навыки помогут им в будущем.

- Татьяна Евгеньевна, ваш проект «Профилактика эмоционального выгорания» стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года - 2020». Как вы решились поучаствовать в конкурсе?

- Со Светланой Юрьевной Седуновой (директором псковского Центра инноваций социальной сферы – прим. автора) мы сотрудничаем давно. Она человек с огромным опытом и потенциалом, с которым приятно и интересно общаться. Все мероприятия псковского Центра инноваций проходят на высоком уровне. Участвуя в них, помимо методического материала, всегда получаешь новые идеи и знакомство с интересными людьми. В конкурсе наш Центр участвует не первый раз, мы неоднократно становились победителями регионального этапа.

- Какие дальнейшие планы у Центра?

- Во-первых, мы хотим расширить географию проекта. Одними из первых думаем подключить Остров и Себеж. Во-вторых, надеемся масштабировать наработанный опыт. А в-третьих, постараемся нечто подобное организовать и для специалистов других сфер деятельности, вынужденных по роду своей работы испытывать эмоциональное напряжение.

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