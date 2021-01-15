Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

15:36, 15 января 2021, ПАИ

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 15 января.

Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live и на канале агентства в YouTube, а также на официальной странице ПАИ в «ВКонтакте».

В повестке дня обсуждение текущей эпидемиологической ситуации, внесение изменений в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Также на оперштабе обсудят подготовку к вакцинированию жителей региона от COVID-19, безопасность людей в период крещенских купаний.