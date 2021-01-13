Подрядчик не получит денег за ремонт проезда на Труда, 18 в Пскове

15:24, 15 января 2021, ПАИ

Из-за нарушений при ремонте дворового проезда у дома № 18 на улице Труда в Пскове и срыва сроков работ подрядчику не оплатят работу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова пояснили, что в соответствии с условиями муниципального контракта подрядчик должен был закончить работы до 15 октября 2020 года. Однако сроки были сорваны, в связи с чем УГХ направило в адрес подрядной организации уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в случае незавершения работ в кратчайшее время и в объемах, предусмотренных контрактом.

Как только погода испортилась, подрядчику было выдано предписание о недопустимости укладки асфальта. Однако рабочие продолжили это делать в нарушение требований действующих нормативных актов. «На основании всего этого работы, выполненные с нарушением у дома № 18 на улице Труда, не будут приняты и оплачены. Кроме того, к подрядной организации будут применены санкции, регламентированные контрактом и действующим законодательством», - заявили в управлении.

В 2021 году в бюджете заложены субсидии из областного бюджета. Эти деньги направят на ремонт проездов на муниципальных территориях. Работы, не завершенные в 2020 году, планируется закончить за счет указанных средств в этом году, в том числе и у дома № 18 на улице Труда.