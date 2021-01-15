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Общество

Псковский губернатор поблагодарил энергетиков, полицейских, спасателей и медиков за труд в новогодние праздники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников сферы здравоохранения, правоохранительных органов, МЧС, экстренных и санитарных служб за труд в новогодние праздники. Слова благодарности глава региона выразил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Начало года у нас было напряжённым, и многие отработали прошедшие две недели, что называется, от звонка до звонка, – отметил губернатор. – Поэтому, прежде всего, хочу поблагодарить за труд в новогодние праздники энергетиков, сотрудников сферы здравоохранения, правоохранительных органов, МЧС, экстренных и санитарных служб».

По словам Михаила Ведерникова, в целом со всеми вызовами общими усилиями Псковская область справилась.

«Отдельные проблемы, которые нашли отражение в обращениях жителей, мы детально обсудили вчера с руководителями медицинских учреждений, после чего были приняты соответствующие решения», – заметил губернатор.

«Рассчитываю, что все замечания будут учтены и устранены в ближайшее время. В остальном работа ответственных служб и ведомств была организована достойно и профессионально», – заключил Михаил Ведерников. 

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