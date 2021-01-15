Ни в одной больнице Псковской области нет очагов коронавируса

15:39, 15 января 2021, ПАИ

Ни в одной больнице Псковской области нет очагов коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба 15 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если на конец года на контроле Роспотребнадзора было 13 очагов, то сейчас их осталось шесть: маслосырзавод «Порховский», санаторий «Хилово», Дновский и Павский интернаты, Святогорский и Спасо-Елеазаровский монастыри. У нас нет очагов в системе здравоохранения, так же как и нет ни одной школы или детского сада на карантине из-за ковида», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание, что, учитывая инкубационный период коронавируса, в полной мере последствия новогодних праздников и первой рабочей недели предстоит увидеть в последние дни января – начале февраля. «Но по сравнению со второй половиной декабря, когда ежесуточно фиксировалось свыше 400 новых случаев, динамика распространения заболевания пошла на спад», - добавил глава региона.